Baerbock besucht Notunterkunft in Hannovers Messehalle Stand: 18.03.2022 17:55 Uhr Die deutsche Außenministerin Annalena Baerbock (Grüne) kommt am Sonntag nach Hannover. Sie besucht eine Notunterkunft für Geflüchtete auf dem Messegelände.

Dort wolle sich Baerbock einen Eindruck der Unterbringung Geflüchteter aus der Ukraine in der Messehalle 27 machen. "Diese Unterkunft hat die Landeshauptstadt Hannover kurzfristig zu Beginn der Flüchtlingskrise aus der Ukraine bereitgestellt, um Menschen eine erste Anlaufstelle und einen sicheren Aufenthaltsort anzubieten", hieß es in einer Mitteilung der Stadt. Auch der Oberbürgermeister von Hannover Belit Onay (Grüne) wird bei Baerbocks Besuch vor Ort sein.

Videos 1 Min Hannover: 400 Geflüchtete erreichen Unterkunft in Messehalle Auf dem Messegelände ist eine Notunterkunft mit Zeltdörfern entstanden. Dort ist insgesamt Platz für 1.152 Personen. (17.03.22) 1 Min

Tausende auf der Flucht aus der Ukraine

Nach dem russischen Angriff auf die Ukraine sind Tausende auf der Flucht. Laut Bundesinnenministerium waren am Mittwoch seit Beginn der Kämpfe am 24. Februar knapp 175.000 Menschen aus der Ukraine in Deutschland registriert worden - die meisten von ihnen Frauen und Kinder.

Weitere Informationen Weil fordert faire Lastenverteilung bei Flüchtlingsaufnahme Bei der Ministerpräsidentenkonferenz ging es auch um die Folgen des Ukraine-Krieges - und die steigende Zahl Geflüchteter. (17.03.22) mehr

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Aktuell | 19.03.2022 | 08:00 Uhr