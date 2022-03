Stand: 09.03.2022 09:20 Uhr Bänder an Kreuzung gespannt - Polizei Hannover sucht Zeugen

Unbekannte haben an einer Kreuzung in Hannover mehrere Wollbänder gespannt und dadurch eine Radfahrerin fast zum Stürzen gebracht. Die Polizei ermittelt wegen gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr und sucht Zeugen, auch die Radfahrerin selbst. Sie war am Dienstagnachmittag in der Südstadt in mehrere Wollbänder geraten, die auf Kniehöhe über die Gehwege gespannt waren. Eine Zeugin beobachtete laut Polizei, wie sich mehrere Schüler über die Situation lustig machten und rief die Einsatzkräfte.

