Stand: 04.07.2022 07:36 Uhr Badeunfall in Hannover: Sechsjähriges Mädchen wiederbelebt

Eine Sechsjährige ist in einem Badesee in Hannover untergegangen und musste von Feuerwehrleuten reanimiert werden. Das Mädchen sei beim Schwimmen in den Ricklinger Kiesteichen plötzlich untergegangen, berichteten Zeugen der Feuerwehr nach dem Vorfall am Sonntag. Andere Badegäste hätten die Sechsjährige daraufhin schnell an Land gezogen. Dort konnte das Mädchen erfolgreich wiederbelebt werden, sagte ein Feuerwehrsprecher. Die Sechsjährige wurde in ein Krankenhaus gebracht. Noch ist nicht klar, warum das Mädchen untergegangen ist.

