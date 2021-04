Stand: 14.04.2021 07:40 Uhr Bad Salzdetfurth: Mehrere Verletzte nach Motorrad-Unfall

Bei der Kollision eines Motorrades mit einem Auto im Landkreis Hildesheim sind mehrere Menschen verletzt worden. Laut Polizei hatte ein 20-Jähriger am Dienstagabend in Bad Salzdetfurth mit seinem Motorrad mehrere Autos überholt. Dabei sei er im Gegenverkehr mit dem Wagen einer 30-jährigen Frau kollidiert. Der junge Mann wurde schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Die Autofahrerin und ihr Beifahrer wurden leicht verletzt.

