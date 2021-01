Stand: 17.01.2021 11:04 Uhr Bad Salzdetfurth: Mann nach Zusammenstoß schwer verletzt

Zwei Autos sind in Bad Salzdetfurth (Landkreis Hildesheim) frontal zusammengeprallt. Dabei wurde ein 46 Jahre alter Mann aus Bockenem schwer verletzt. Laut Polizei war er am Sonnabend mit seinem Pkw in Richtung Hildesheim unterwegs, als das Auto in einer scharfen Kurve auf die Gegenfahrbahn geriet. Dort kollidierte es mit dem Wagen einer 46-Jährigen aus Diekholzen. Die Frau erlitt leichte Verletzungen, der Unfallversursacher wurde schwer verletzt mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht.

