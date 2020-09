Stand: 16.09.2020 08:48 Uhr - NDR 1 Niedersachsen

Bad Salzdetfurth: IGS bleibt vorerst geschlossen

An der Integrierten Gesamtschule (IGS) in Bad Salzdetfurth im Landkreis Hildesheim fällt der Unterricht auch heute und morgen noch aus. Das berichtet NDR 1 Niedersachsen. Am Montag war bei Dacharbeiten ein Gefahrstoff ausgetreten. Mehrere Schüler hatten daraufhin über Unwohlsein geklagt, zwei kamen vorsorglich ins Krankenhaus. Das Material, aus dem sich Gase vermutlich entwickelt haben, sei entfernt worden, so der Landkreis.

