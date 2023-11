Stand: 17.11.2023 09:25 Uhr Bad Pyrmont: Das Lichterfest im ältesten Kurpark Deutschlands

Am Donnerstag hat in Bad Pyrmont (Landkreis Hameln-Pyrmont) das nach eigenen Angaben größte Lichterfest in Deutschland begonnen. Auf einem 1,5 Kilometer langen Rundgang im Kurpark sind 300 zum Teil meterhohe Licht-Skulpturen zu sehen: Farbige Luftballons schweben in der Luft, ein Elch steht in einem Wald aus leuchtenden Pilzen, fliegende Fische ziehen ihre Bahnen im Himmel. Verwendet würden energiesparende LED-Lampen, die im Anschluss weiter genutzt werden, heißt es vom Veranstalter. Der Kurpark leuchtet von Mitte November bis Mitte Januar immer Donnerstag- bis Sonntagabend. Der Kurpark in Bad Pyrmont ist im 17. Jahrhundert angelegt worden und gilt als der älteste Kurpark Deutschlands.

