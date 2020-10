Stand: 28.10.2020 09:46 Uhr Bad Nenndorf: Rat gegen VW-Werk im Landschaftsschutzgebiet

Bad Nenndorfs Samtgemeindebürgermeister Mike Schmidt hält den Bau eines Montagewerkes für Volkswagen an der A2 für unwahrscheinlich. Das berichtet NDR 1 Niedersachsen. Die geplante Halle in einem Landschaftsschutzgebiet hatte für Kritik unter anderem von den Grünen gesorgt. Nach den Diskussionen der vergangenen Wochen gebe es aktuell im Rat der Stadt keine politische Mehrheit für ein solches Montage-Werk im Landschaftsschutzgebiet, sagte Schmidt. Die Stadt bleibe aber gesprächsbereit. Die Firma Metawerk, die die Montagehalle für Volkswagen bauen wollte, hatte vor Kurzem kritisiert, dass es in Bad Nenndorf schon sehr früh eine öffentliche Diskussion über das Vorhaben gegeben habe. Das habe den zukünftigen Nutzer verunsichert. Volkswagen will für den Elektro-Bulli zusätzliche Produktionskapazitäten in der Nähe des VW Werkes in Hannover schaffen.

