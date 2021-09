Stand: 02.09.2021 09:14 Uhr Bad Nenndorf bewirbt sich um Landesgartenschau 2026

Bad Nenndorf will in fünf Jahren die Landesgartenschau ausrichten. Der Rat hat am Mittwochabend dafür gestimmt, dass sich Stadt aus dem Landkreis Schaumburg bewirbt. Die Landesgartenschau zu veranstalten, kostet voraussichtlich rund 40 Millionen Euro. Die Stadt Bad Nenndorf rechnet aber damit, dass sie das durch Fördergeld vom Land sowie durch Einnahmen während der Gartenschau wieder ausgleichen kann.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Hannover | 02.09.2021 | 08:30 Uhr