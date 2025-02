Stand: 17.02.2025 12:36 Uhr Bad Nenndorf: Vorverkauf für Landesgartenschau bricht Rekord

Für die Landesgartenschau 2026 in Bad Nenndorf (Landkreis Schaumburg) wurden in der ersten Phase so viele Dauerkarten verkauft wie noch nie bei einer niedersächsischen Landesgartenschau. Nach Angaben der Veranstaltenden haben seit Dezember mehr als 12.500 Interessierte eine Dauerkarte zum stark vergünstigten Preis gekauft. Zum Vergleich: Für die Landesgartenschau in Bad Gandersheim im Jahr 2023 waren bei Eröffnung erst 9.000 Dauerkarten verkauft. In Bad Nenndorf kommen die meisten Käuferinnen und Käufer laut Organisatoren aus der Samtgemeinde und der direkten Umgebung. Dies zeige einen großen Rückhalt für die Veranstaltung, sagte Stadtdirektor Mike Schmidt (CDU). Die Landesgartenschau in Bad Nenndorf läuft vom 29. April bis 18. Oktober 2026.

