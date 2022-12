Stand: 27.12.2022 12:34 Uhr Bad Nenndorf: Feuerwehr löscht Wohnungsbrand

In der Nacht zu Dienstag sind Feuerwehr und Polizei in Bad Nenndorf (Landkreis Schaumburg) zu einem Wohnungsbrand gerufen worden. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte hatten die Bewohnerinnen und Bewohner des Wohnhauses das Gebäude verlassen, teilte die Polizei mit. In einer Wohnung im Erdgeschoss habe ein Sofa gebrannt. Ein 42 Jahre alter Bewohner kam mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung in eine Klinik. Die Feuerwehr löschte den Brand und verhinderte ein Übergreifen auf andere Zimmer, wie es hieß. Die Polizei Bad Nenndorf habe die betroffene Wohnung beschlagnahmt und Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Die Schadenshöhe ist den Angaben zufolge unklar.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Hannover Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15.00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Hannover | 27.12.2022 | 13:30 Uhr