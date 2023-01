Stand: 20.01.2023 10:04 Uhr Bad Nenndorf: Diebe erbeuten 38.000 Euro mit geklauter EC-Karte

Die Polizei im Landkreis Schaumburg warnt vor der "Shoulder-Surfer"-Masche: Kriminelle schauen ihren Opfern an Geldautomaten über die Schulter, spähen die PIN-Nummer aus und stehlen dann die EC-Karte. In Bad Nenndorf haben Unbekannte mit dieser Masche mehr als 38.000 Euro erbeutet. Sie hatten einem 83-Jährigen die EC gestohlen und laut Polizei innerhalb von zwei Tagen 143-mal Bargeld an Automaten und in Geschäften abgehoben. Den bisherigen Ermittlungen zufolge waren die Täter an Bankkarte und PIN gelangt, als der Senior in einer Bank an einem Automaten Geld abhob. Drei Minuten, nachdem der Senior die Bank verlassen hatte, sei das erste Mal Geld abgehoben worden.

