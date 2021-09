Stand: 03.09.2021 07:52 Uhr Bad Münder: Motorradfahrerin bei Kollision schwer verletzt

Bei einer Kollision mit einem entgegenkommenden Auto ist eine Motorradfahrerin bei Bad Münder (Landkreis Hameln-Pyrmont) schwer verletzt worden. Die 22-Jährige wollte laut Polizei am Donnerstagabend in einer Kurve ein landwirtschaftliches Gespann überholen. Dabei prallte sie frontal gegen einen entgegenkommenden Wagen. Ein Rettungshubschrauber brachte die junge Frau in ein Krankenhaus. Der Fahrer des Autos blieb unverletzt.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Hannover Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15.00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Hannover | 03.09.2021 | 08:00 Uhr