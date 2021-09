Stand: 22.09.2021 08:29 Uhr Bad Münder: Möbel-Hersteller Haworth will ins Ausland gehen

Der Möbel-Hersteller Haworth in Bad Münder (Landkreis Hameln-Pyrmont) hat angekündigt, Mitte 2022 seine Produktion ins Ausland zu verlagern. Das Unternehmen begründet seinen Schritt mit hohen Verlusten in Bad Münder - und das schon seit zehn Jahren. 174 Arbeitsplätze würden verloren gehen, was der Betriebsrat aber nicht kampflos hinnehmen will. Anfang kommender Woche soll es Gespräche mit der Geschäftsleitung geben. Dann geht es vor allem um die Frage, welche Alternativen geprüft wurden, um die Produktion in Bad Münder zu halten, so der Betriebsrats-Vorsitzende Gerd Ahrens. Denn für ihn sei es zum Beispiel ein Skandal, dass das Unternehmen in der Corona-Zeit Kurzarbeitergeld eingestrichen habe, ohne die Finanzprobleme am Standort anzugehen.

