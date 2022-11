Stand: 04.11.2022 12:04 Uhr Bad Münder: Flüchtiger Straftäter nach Sturz festgenommen

Die Polizei hat einen per Haftbefehl gesuchten Straftäter in Bad Münder (Landkreis Hameln-Pyrmont) gefasst. Der in Wennigsen (Region Hannover) gemeldete Mann sollte sich nach Erkenntnissen der Ermittler in der Wohnung von Familienangehörigen in Bad Münder aufhalten. Bei der Überprüfung verwehrten die Angehörigen den Beamten den Zutritt. Während diese auf einen Hausdurchsuchungsbeschluss warteten, versuchte der 47 Jahre alte Mann, sich mit einem Gürtel aus einem Fenster an der Rückseite des Gebäudes abzuseilen. Der Gürtel riss ab und der Mann stürzte mehrere Meter tief. Am Fuß verletzt versuchte er, in der Innenstadt zu entkommen. Zeugen wiesen Fahndern den Weg, sodass der 47-Jährige schließlich festgenommen werden konnte. Er muss wegen eines Gewaltdelikts eine mehrmonatige Haftstrafe antreten.

