Stand: 10.10.2020 19:26 Uhr Bad Münder: Experten entschärfen Blindgänger in Wald

Bei Bad Münder (Landkreis Hameln-Pyrmont) hat der Kampfmittelbeseitigungsdienst am Sonnabend in einem Wald eine Weltkriegsbombe entschärft. Wie die Polizei mitteilte, war der Blindgänger am Vormittag von zwei Spaziergängern entdeckt worden. Nachdem Experten den Fund einer Bombe bestätigt hatten, wurde ein Sicherheitsradius von 300 Metern eingerichtet. Der Kampfmittelbeseitigungsdienst konnte die rund 130 Kilogramm schwere amerikanische Splitterbombe am Nachmittag schließlich unschädlich machen und abtransportieren.

Jederzeit zum Nachhören 10 Min Nachrichten aus dem Studio Hannover Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in den Regional-Nachrichten bei NDR 1 Niedersachsen. Hier ist der Mitschnitt der 17.00-Uhr-Sendung. 10 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Hannover | 10.10.2020 | 18:00 Uhr