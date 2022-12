Stand: 29.12.2022 10:40 Uhr Bad Münder: Adventskranz fängt Feuer, Nachbar hilft

In Bad Münder (Landkreis Hameln-Pyrmont) hat ein aufmerksamer Nachbar am Mittwochnachmittag verhindert, dass ein brennender Adventskranz größeren Schaden angerichtet hat. In einem Einfamilienhaus hatten laut Polizei die 80 Jahre alte Bewohnerin und ihre beiden Besucher die Kerzen an dem Kranz angezündet, der an der Decke über einem Tisch hing. Kurz darauf fing der Adventskranz Feuer. Die Anwesenden versuchten, den Brand mit einem Feuerlöscher und Wasser zu löschen. Der 51 Jahre alte Nachbar bemerkte Rauchschwaden und hörte den Rauchmelder. Er trug den brennenden Kranz aus dem Haus. Dadurch sei Schlimmeres verhindert worden, so die Polizei. Die Schadenshöhe ist noch unklar, verletzt wurde niemand.

