Stand: 11.09.2020 08:50 Uhr - NDR 1 Niedersachsen

Bad Münder: 80-Jährige stirbt bei Unfall auf B1

Bei einem Verkehrsunfall in Bad Münder (Landkreis Hameln-Pyrmont) ist am Donnerstagabend eine 80-Jährige ums Leben gekommen. Nach bisherigen Erkenntnissen der Polizei war die Frau mit ihrem Ehemann auf der B1 unterwegs. In einer Linkskurve verlor der 81-jährige Fahrer die Kontrolle über den Wagen. Das Auto stieß kurz darauf mit einem Transporter zusammen, in dem sich zwei Männer befanden. Die Frau verstarb noch an der Unfallstelle. Die drei Männer wurden schwer verletzt.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Hannover | 11.09.2020 | 06:30 Uhr