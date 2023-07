Stand: 19.07.2023 21:39 Uhr Bad Münder: 20-Jähriger fährt mit Auto Kind an und flüchtet

Bei einem Unfall auf einem Parkplatz in Bad Münder (Landkreis Hameln-Pyrmont) ist ein fünfjähriges Mädchen schwer verletzt worden. Wie die Polizei am Mittwoch mitteilte, war ein 20-Jähriger aus Barsinghausen mit dem Auto eines Bekannten unterwegs, jedoch ohne dessen Wissen. Dabei übersah er laut Polizei das Kind und erfasste es. Der Mann entfernte sich den Angaben zufolge unerlaubt von der Unfallstelle, zudem besitzt er laut Polizei keinen Führerschein. Während die Polizei den Unfall aufnahm, sei der 20-Jährige wieder an die Unfallstelle zurückgekehrt. Gegen ihn wurden mehrere Strafverfahren eingeleitet. Zeugen, die Angaben zum Unfallhergang machen können, werden gebeten, sich bei der Polizei Bad Münder unter der Telefonnummer (05042) 9331-0 zu melden.

