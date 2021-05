Stand: 04.05.2021 18:35 Uhr Bad Eilsen: Schrottsammler geht Polizisten an

Die Polizei in Bad Eilsen (Landkreis Schaumburg) musste sich am Montag mit einem aggressiven Mann auseinandersetzen. Der 45-Jährige aus Hannover war im Ortsteil Heeßen als Schrottsammler unterwegs. Bei der Kontrolle durch die Beamten stellten sich heraus, dass er dafür gar keine Erlaubnis hatte, wie die Polizei meldete. Der Mann sollte daraufhin den Schrott auf dem Bauhof in Bad Eilsen abladen. Bei der ganzen Aktion filmte und fotografierte der Mann die Polizisten und weigerte sich, die Aufnahmen zu löschen. Als die Beamten ihm das Handy abnehmen wollten, beleidigte er sie und wurde handgreiflich. Nun ermittelt die Polizei gegen den Mann wegen unerlaubtem Umgang mit Abfällen, Widerstandes gegen Vollstreckungsbeamte und Beleidigung.

