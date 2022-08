Stand: 12.08.2022 15:02 Uhr Backpacker auf Kanaren vermisst - Polizei Stolzenau ermittelt

Die Polizei Stolzenau (Landkreis Nienburg) ermittelt in einem Vermisstenfall: Ein 23-jähriger Rucksackreisender aus dem Landkreis Diepholz war am 3. August nach Gran Canaria aufgebrochen. Dort kam er auch an. Am Folgetag wollte er weiter nach Teneriffa und La Gomera reisen - doch nun besteht zu ihm kein Kontakt mehr. Die Mutter hat ihren Sohn am Montag bei der Polizei in Stolzenau als vermisst gemeldet. Nicht nur könne sie ihn nicht erreichen, auch seine sonst üblichen Einträge über seine Reisen in den Sozialen Medien wie Facebook gebe es nicht. "Wir bitten Personen, die Hinweise zum Verbleib des Vermissten geben können, sich bei uns zu melden", sagte Andrea Kempin von der Polizei Nienburg/Schaumburg. "Wenngleich uns momentan keine Hinweise auf einen Unglücksfall oder eine Straftat vorliegen, nehmen wir die Sorgen der Angehörigen sehr ernst." Hinweise nimmt die Polizei Stolzenau unter der Telefonnummer (05761) 920 60 entgegen.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Hannover Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15:00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Hannover | 12.08.2022 | 15:00 Uhr