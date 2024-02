Stand: 13.02.2024 09:19 Uhr Babyklappe und Co.: 15 Kinder kamen 2022 anonym zur Welt

In Niedersachsen sind im Jahr 2022 genau 15 Kinder anonym zur Welt gebracht worden. Dabei handelt es sich um Geburten, bei denen die Mütter nicht bekannt sind, etwa weil die Kinder in einer Babyklappe abgelegt wurden. Laut des Landesamts für Statistik liegt die Zahl im Durchschnitt der vergangenen Jahre: Die wenigsten anonymen Geburten seit 2018 gab es vor drei Jahren - damals waren es zehn. Zahlen für 2023 gibt es bisher nicht. Im Jahr 2020 wurden den Angaben zufolge mit 21 die meisten registriert. Mittlerweile können Frauen ihre Schwangerschaft etwa durch eine vertrauliche Geburt geheim halten. Beratungsstellen nehmen in diesem Fall die Personalien der Schwangeren auf und vermitteln sie unter einem Pseudonym an eine Hebamme oder Klinik. Die Kosten dafür übernimmt der Bund. Nach der Geburt kümmert sich das Jugendamt um das Kind. Ab dem 16. Lebensjahr können vertraulich geborene Kinder die Personalien ihrer Mütter einsehen.

