Baby zu Tode geschüttelt? Vater weist Vorwürfe zurück Stand: 05.11.2021 11:23 Uhr Ein 33-Jähriger muss sich seit Freitag vor dem Landgericht Hildesheim verantworten, weil er seinen drei Monate alten Sohn zu Tode geschüttelt haben soll. Er bestreitet die Tat.

Zum Prozessauftakt wollte sich der Mann selbst nicht zu dem Vorwurf äußern. Im Gespräch mit der Haftrichterin und dem psychiatrischen Gutachter hatte er allerdings ausgesagt, das Baby nicht misshandelt zu haben.

Baby starb an Hirnblutungen

Die Staatsanwaltschaft wirft dem 33-Jährigen Totschlag vor. Laut Anklage war der Mann Ende März mit seinem Sohn alleine in der heimischen Wohnung. Der zwölf Wochen alte Säugling soll den ganzen Nachmittag geschrien haben. Am frühen Abend habe der Vater das Kind dann stark geschüttelt, heißt es. Als sich der Zustand des Kindes kurz darauf rapide verschlechterte, rief der Mann einen Notarzt. Wenige Tage später starb der kleine Junge an massiven Hirnblutungen.

Anklage: Vater nahm Tod billigend in Kauf

Die Ankläger sind der Auffassung, dass der Vater den Tod des Sohnes zumindest billigend in Kauf genommen hatte. Der 33-Jährige sitzt seit seiner Festnahme am 1. April in Untersuchungshaft. Das Landgericht Hildesheim hat insgesamt sechs Prozesstage angesetzt.

Weitere Informationen Schütteltrauma: Lebensgefahr für Babys Das Schütteltrauma ist die häufigste Misshandlung bei Säuglingen, die für etwa 100 bis 200 Babys pro Jahr allein in Deutschland tödliche Folgen hat. (17.06.2014) mehr

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Hannover | 05.11.2021 | 06:30 Uhr