Stand: 14.01.2022 07:26 Uhr Baby zu Tode geschüttelt: Plädoyers und Urteil erwartet

Im Prozess um den gewaltsamen Tod eines Babys wird heute möglicherweise das Urteil gesprochen. Angeklagt vor dem Landgericht Hildesheim ist der Vater des Jungen wegen Totschlags. Dem 33-Jährigen wird vorgeworfen, im März vergangenen Jahres seinen damals knapp drei Monate alten Sohn so stark geschüttelt zu haben, dass dieser wenig später im Krankenhaus starb. Der Angeklagte bestreitet die Vorwürfe. Er sitzt seit seiner Festnahme am 1. April in Untersuchungshaft. Ursprünglich waren Plädoyers und Urteil für Mitte Dezember erwartet worden. Weil noch zwei weitere Sachverständige befragt werden sollten, wurde der Prozess verschoben.

Weitere Informationen Vater vor Gericht: "Ich habe ihn nicht geschüttelt" Die Staatsanwaltschaft Hildesheim wirft dem 33-Jährigen vor, seinen drei Monaten Sohn zu Tode geschüttelt zu haben. mehr Schütteltrauma: Lebensgefahr für Babys Das Schütteltrauma ist die häufigste Misshandlung bei Säuglingen, die für etwa 100 bis 200 Babys pro Jahr allein in Deutschland tödliche Folgen hat. Täter sind oft die Eltern. mehr

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Hannover Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15:00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Hannover | 14.01.2022 | 07:30 Uhr