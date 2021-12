Baby totgeschüttelt: Urteil gegen angeklagten Vater erwartet Stand: 14.12.2021 06:30 Uhr Vor dem Hildesheimer Landgericht wird heute ein Urteil gegen einen Mann erwartet, der seinen kleinen Sohn zu Tode geschüttelt haben soll. Dem 33-Jährigen wird Totschlag zur Last gelegt.

Ende März soll er den knapp drei Monate alten Sohn so stark geschüttelt haben, dass der Säugling lebensbedrohlich verletzt wurde. Die Mutter des Kindes war zu diesem Zeitpunkt nicht in der Wohnung. Der Vater rief noch den Notruf, der Junge verstarb dennoch fünf Tage später. Der Mann sitzt seit seiner Festnahme am 1. April in Untersuchungshaft. Er bestreitet die Tat.

