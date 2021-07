BGH hebt Freispruch von Hannovers Ex-OB Schostok auf Stand: 14.07.2021 13:00 Uhr Hannovers früherer Oberbürgermeister Stefan Schostok muss sich in der sogenannten Rathausaffäre erneut vor Gericht verantworten. Der Bundesgerichtshof (BGH) hat den Freispruch aufgehoben.

Das Urteil aus Hannover weise eine rechtliche Prüfungslücke auf, wie der 6. Strafsenat am Mittwoch in Leipzig entschied. Schostok habe als Oberbürgermeister seine Vermögensbetreuungspflicht verletzt. Das Landgericht Hannover hatte den Untreue-Vorwurf im April vergangenen Jahres als nicht bestätigt angesehen. Die Staatsanwaltschaft beantragte daraufhin Revision. Sie forderte eine Bewährungsstrafe für den Sozialdemokraten.

Büroleiter muss ebenfalls erneut vor Gericht

Auch für seinen Ex-Büroleiter Frank Herbert ist der Fall noch nicht ausgestanden. Seine Verurteilung wegen Betrugs durch Unterlassen hat der BGH ebenfalls aufgehoben und zur erneuten Verhandlung an das Landgericht zurückverwiesen.

Videos 1 Min Rathausaffäre: Beteiligte legen Rechtsmittel ein Die Staatsanwaltschaft Hannover hat Revision gegen den Freispruch von Ex-Oberbürgermeister Schostok im Untreue-Prozess eingelegt. Auch die Verurteilten wollen das Urteil überprüfen lassen. 1 Min

Rückblick: Rechtswidrige Zahlungen als Auslöser

In der "Rathausaffäre" ging es um unzulässige Zulagen für Schostoks Bürochef Herbert. Der Stadt Hannover war dadurch ein Schaden von fast 50.000 Euro entstanden. Der damalige Oberbürgermeister Schostok soll von den Zahlungen gewusst haben, ohne sie zu stoppen, so der Vorwurf. Mitangeklagt war auch der ehemalige Personaldezernent Harald Härke. Er wurde wegen schwerer Untreue in drei Fällen zu einer elfmonatigen Bewährungsstrafe verurteilt. Schostok war nach der Anklageerhebung zurückgetreten und hatte sich in den Ruhestand versetzen lassen.

