B61 bei Nienburg gesperrt: Gülle-Lkw rutscht in Graben

In der Nähe von Uchte (Landkreis Nienburg) ist am Mittwochmorgen ein mit Gülle beladener Lastwagen in einen Graben gerutscht und umgekippt. Nach Angaben der Polizei war der Lkw voll beladen, 10.000 Liter Gülle liefen den Angaben zufolge bei dem Unfall auf der B61 aus. Die Bundesstraße ist laut Polizei bis etwa 15 Uhr zwischen Kirchdorf und Uchte voll gesperrt. Derzeit sind zwei Abschleppfahrzeuge vor Ort und versuchen, den Laster aufzurichten. Die ausgelaufene Gülle soll abgepumpt werden. Der 25-jährige Lkw-Fahrer wurde laut Polizei leicht verletzt in ein Krankenhaus gebracht, konnte dieses aber schnell verlassen.

VIDEO: Landkreis Nienburg: Güllelaster umgekippt (05.02.2025) (1 Min)

