Stand: 19.12.2018 10:42 Uhr

B6: Pistorius schaltet Section Control scharf

Das deutschlandweite Pilotprojekt Section Control sollte an der Bundesstraße 6 bei Laatzen in der Region Hannover schon oft in Betrieb gehen, so dass die Versuchsphase längst vorüber sein müsste. Tatsächlich aber wurde der Projektbeginn des Streckenradars seit Herbst 2015 immer wieder verschoben. Um 13 Uhr wird Niedersachsens Innenminister Boris Pistorius (SPD) den Startschuss für die Abschnittskontrolle geben. Mithilfe der Technik wird die Geschwindigkeit von Fahrzeugen über einen Streckenabschnitt von 2,2 Kilometern hinweg kontrolliert.

Section Control geht in Hannover an den Start 19.12.2018 12:29 Uhr Das Radar erfasst Autokennzeichen und misst die Geschwindigkeit von Fahrzeugen über längere Strecken. Bei zu hoher Durchschnittsgeschwindigkeit wird der Fahrer fotografiert.







0 bei 0 Bewertungen Mit von 5 Sternen bewerten Vielen Dank. schließen Sie haben bereits abgestimmt. schließen

Zulassung bei Bundesinstitut dauert länger als erwartet

Die Geräte selbst sind bereits seit 2015 an der B6 verbaut. Der Starttermin hing letztlich an der Zulassung durch die Physikalisch-Technische Bundesanstalt (PTB) in Braunschweig. Diese tat sich mit der Bewertung von Section Control schwerer als zunächst erwartet. Das System sei zwar nicht gänzlich neu, es sei in Österreich und den Niederlanden schon seit Jahren im Einsatz. Das Pilotprojekt am Messeschnellweg bei Hannover weise aber einen entscheidenden Unterschied auf. Während in den Nachbarländern bereits die Erfassung des Kennzeichens genügt, um den Tempoverstoß nachzuweisen, muss in Deutschland zudem der Fahrer identifiziert werden. Eben diese zusätzliche Technik habe die Bewertung verzögert.

Videos 02:50 Hallo Niedersachsen Streckenradar soll Raser ausbremsen Hallo Niedersachsen Niedersachsens Polizei will die Geschwindigkeit nicht mehr nur punktuell messen, sondern auf längeren Strecken. Innenminister Pistorius (SPD) stellte das System 2014 vor. Video (02:50 min)

Streckenradar soll "Abbremser" entlarven

Bei dem Streckenradar wird das Tempo von Autofahrern über einen längeren Abschnitt kontrolliert, indem die Autos beim Ein- und Ausfahren des Messbereichs fotografiert werden. Anschließend wird die Durchschnittsgeschwindigkeit ermittelt. Damit soll verhindert werden, dass die Fahrer vor einem Blitzer abbremsen und direkt nach der Messung wieder aufs Gas treten.

Weitere Informationen Streckenradar Section Control: Start nicht in Sicht Der Start mit dem bundesweit ersten Streckenradar zur Tempoüberwachung von Autofahrern in der Region Hannover verzögert sich immer weiter. Eigentlich sollte es vor drei Jahren losgehen. (22.08.2018) mehr

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Aktuell | 19.12.2018 | 08:00 Uhr