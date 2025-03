Stand: 11.03.2025 13:12 Uhr Autozulieferer Faurecia plant Stellenabbau in Hannover

Der Autozulieferer Faurecia plant offenbar einen massiven Stellenabbau am Standort Hannover. Insgesamt sollen laut IG Metall 96 von knapp 400 Arbeitsplätzen im Bereich Entwicklung abgebaut werden. Nachdem bereits im letzten Jahr über 200 Arbeitsplätze in der Produktion in Stadthagen abgebaut wurden, setze sich der Kahlschlag diesmal in der Entwicklung fort, so Kai Hänsel, Betriebsratsvorsitzender am Standort Hannover. Bei einem ersten Informationsgespräch von Arbeitgebern und Arbeitnehmervertretern hatten laut IG Metall am Montag 150 Beschäftigte in Hannover gegen die Pläne protestiert. Der Konzern Faurecia hatte angekündigt, weltweit 10.000 Stellen in den nächsten drei Jahren abzubauen.

