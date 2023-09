Stand: 29.09.2023 08:45 Uhr Unfall im Landkreis Hildesheim: Mann stirbt bei Zusammenstoß

Bei Bad Salzdetfurth (Landkreis Hildesheim) ist ein Mann bei einem Autounfall ums Leben gekommen. Wie die Polizei mitteilte, wollte der 66-Jährige am Mittwoch im Ortsteil Östrum auf eine Landstraße auffahren. Dabei übersah er das Auto eines 30 Jahre alten Fahrers. Bei dem Zusammenstoß wurde der 66-Jährige den Angaben zufolge in seinem Wagen eingeklemmt und starb noch am Unfallort. Der 30-Jährige wurde schwer verletzt ins Krankenhaus gebracht. Die Landstraße blieb etwa sechs Stunden gesperrt. Der Sachschaden wird auf 45.000 Euro geschätzt.

