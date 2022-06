Autotransporter kollidieren: Langer Stau auf A2 bei Hannover Stand: 10.06.2022 17:23 Uhr Auf der A2 bei Hannover sind am Freitag zwei Autotransporter zusammengestoßen. Mehrere geladene Fahrzeuge fielen auf die Fahrbahn. In Richtung Berlin ist nur eine Spur frei.

Die beiden Transporter waren am frühen Mittag auf der A2 in Höhe der Anschlussstelle Garbsen (Region Hannover) kollidiert, wie ein Polizeisprecher dem NDR in Niedersachsen sagte. Der 34-jährige Fahrer eines Autotransporters habe zunächst verkehrsbedingt abbremsen müssen. Der nachfolgende Transporter eines 46-Jährigen habe nicht mehr rechtzeitig reagiert und stürzte in Folge der Kollision um. Die Zugmaschine des Transporters kippte quer auf die Fahrbahn, sein Anhänger landete in der Böschung und kippte ebenfalls um. Mindestens drei geladene Fahrzeuge fielen auf die Fahrbahn. Beide Lkw-Fahrer kamen ins Krankenhaus. Sie wurden leicht verletzt. Die Polizei schätzt den Schaden auf mehr als 500.000 Euro.

Zwei Spuren bleiben mindestens bis zum Abend gesperrt

Folgen hat der Unfall für den Verkehr: Weil auf der A2 aufgrund des Unfalls nur noch eine der drei Spuren in Fahrtrichtung Berlin zur Verfügung steht, kommt es massiven Verkehrsbehinderungen. Der Verkehr staut sich am Nachmittag auf mehr als zehn Kilometern. Die Polizei rät dazu, die Unfallstelle großräumig zu umfahren. Die Einschränkung werden wohl mindestens bis in die Abendstunden andauern, so der Sprecher.

Transporter hatten E-Autos geladen

Laut Angaben eines Feuerwehrsprechers hatten beide Transporter ausschließlich Elektro- sowie Hybrid-Fahrzeuge geladen. Die Batterien der Autos seien mit einer Wärmebildkamera auf thermische Veränderungen geprüft und gesichert worden, sagte der Sprecher.

