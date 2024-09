Stand: 24.09.2024 12:56 Uhr Autos weg: Culemannstraße in Hannover soll Grünfläche werden

Die Culemannstraße in Hannover soll schrittweise zurückgebaut werden. Darauf haben sich die Fraktionsspitzen der Ratsparteien Grüne, Volt, Piraten und SPD mit der Verwaltung geeinigt, wie die Stadt mitteilte. Die beidseitig befahrene Hauptverkehrsstraße zwischen Innenstadt und Maschsee soll zunächst eine Einbahnstraße werden. Ein Jahr später soll sie ganz für den Autoverkehr gesperrt werden. Ausgenommen ist demnach der Lieferverkehr. Die Verkehrsfläche soll zur Grünfläche mit befestigten Fuß- und Radwegen umgewandelt werden, als eine Erweiterung des Maschparks. Die Entsiegelung der Straße sei wichtig, damit die Stadt beim Klimaschutz vorankommt, sagte Oberbürgermeister Belit Onay (Grüne). Die Stadt kann für das Vorhaben Fördergelder in Höhe von 4,3 Millionen Euro beim Bund beantragen. Davor muss der Stadtrat nach Angaben der Stadt noch am 21. November final über den Rückbau der Culemannstraße entscheiden.

