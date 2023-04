Autorennen? Urteil im Mordprozess um Tod zweier Kinder erwartet Stand: 14.04.2023 11:57 Uhr Hat sich eine Frau in Barsinghausen ein Rennen mit einem anderen Autofahrer geliefert und damit den Tod von zwei Kindern in Kauf genommen? Das Landgericht Hannover will am Montag ein Urteil fällen.

Vor den Plädoyers am 6. April hatte das Landgericht die Urteilsverkündung auf den 17. April festgesetzt, um "Zeitdruck herauszunehmen", wie der Vorsitzende Richter erklärte. Es gehe um eine Vielzahl rechtlicher Probleme. Die Anklage wirft der 40 Jahre alten Frau unter anderem Mord und versuchten Mord vor, dem ebenfalls 40-jährigen Mitangeklagten Beihilfe zum Mord. Für die Frau hat die Staatsanwaltschaft mindestens acht Jahre Haft gefordert, für den Mann fünf Jahre. Den Verteidigerinnen der Autofahrerin zufolge gab es kein Rennen, sondern ein "außer Kontrolle geratenes Überholmanöver". Sie plädieren für eine milde Strafe.

Falls kein Mord: Verhandlung am Bundesgerichtshof wahrscheinlich

Im Falle einer Verurteilung wegen Mordes droht eine lebenslange Freiheitsstrafe. Sollte das Gericht zu dem Schluss kommen, dass kein Mord vorliegt, könnten die Angeklagten wegen eines verbotenen Kraftfahrzeugrennens mit Todesfolge zu Haftstrafen zwischen einem und zehn Jahren verurteilt werden. Im letzteren Fall gilt es allerdings als wahrscheinlich, dass das Urteil angefochten wird. Verteidigung, Staatsanwaltschaft sowie die Eltern der getöteten Kinder als Nebenkläger können Rechtsmittel einlegen. Der Fall ginge dann in die nächsthöhere Instanz - in diesem Fall wäre das der Bundesgerichtshof. Dort wurden bereits ähnliche Fälle verhandelt.

Unfall Barsinghausen: Zwei Brüder tot, vier Menschen schwer verletzt

Die Autofahrerin war bei dem Vorfall im Februar 2022 auf einer Landstraße mehr als doppelt so schnell gefahren wie erlaubt. Mit bis zu 180 Kilometern pro Stunde raste die 40-Jährige neben dem Wagen des Mitangeklagten her. Dann stieß sie den Ermittlungen zufolge erst mit dem entgegenkommenden Auto eines 50-Jährigen zusammen, danach mit dem Auto einer Familie. Deren Wagen überschlug sich. Ein zweijähriger Junge starb noch am Unfallort, sein sechsjähriger Bruder später im Krankenhaus. Die Eltern, eine damals 29-jährige Frau und ein 37 Jahre alter Mann, wurden schwer verletzt. Auch der Fahrer des anderen gerammten Wagens sowie die Angeklagte kamen mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus. Der zweite mutmaßliche Rennbeteiligte blieb unverletzt.

