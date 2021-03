Stand: 16.03.2021 15:15 Uhr Autokorso in Hannover: Metaller machen Druck im Tarifstreit

Mit einem Autokorso von Langenhagen nach Hannover hat die IG Metall ihren Forderungen in den laufenden Tarifverhandlungen Nachdruck verliehen. Am Dienstagmittag sind Mitarbeitende aus verschiedenen Unternehmen der Metall- und Elektroindustrie von Langenhagen bis zur Vahrenwalder Straße und wieder zurück gefahren. Mit dieser Streikform werde sowohl das Recht auf Streik gewahrt, als auch der Infektionsschutz beachtet, sagte ein Gewerkschafts-Sprecher. Die Teilnehmenden des Autokonvois seien "total sauer", dass vom Arbeitgeberverband in den Tarifverhandlungen immer noch kein Angebot vorliege. Die Gewerkschaft fordert vier Prozent mehr Lohn und Arbeitsplatzsicherung. Das nächste Tarifgespräch ist für Donnerstag anberaumt.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Hannover | 16.03.2021 | 06:30 Uhr