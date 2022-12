Stand: 14.12.2022 05:54 Uhr Autofahrerin stürzt mit ihrem Wagen sieben Meter in die Tiefe

Eine 58-jährige hat im Lehrter Ortsteil Hämelerwald (Region Hannover) am Dienstagabend mit ihrem Auto ein Brückengeländer durchbrochen. Sie stürzte mit ihrem Wagen nach Angaben der Feuerwehr sieben Meter in die Tiefe. Die Frau konnte das völlig zerstörte Fahrzeug nach dem Aufprall selbstständig verlassen. Ersthelfer versorgten sie im Anschluss. Ein Krankenwagen brachte die 58-jährige später in ein Krankenhaus. Warum die 58-Jährige mit ihrem Auto von der Brücke stürzte, ist noch unklar.

Jederzeit zum Nachhören Nachrichten aus dem Studio Hannover Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15:00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Hannover | 14.12.2022 | 06:30 Uhr