Stand: 12.09.2024 15:45 Uhr Autofahrerin prallt bei Hannover gegen Baum und stirbt

Eine Autofahrerin ist am Mittwochabend auf der B65 bei Hannover tödlich verunglückt. Die 35-Jährige kam nach Angaben der Polizei mit ihrem Auto in Höhe Empelde (Region Hannover) von der Straße ab und prallte gegen einen Baum. Andere Fahrzeuge waren demnach nicht an dem Unfall beteiligt. Die Frau sei noch vor Ort gestorben. Wie genau es zu dem Unfall kommen konnte, ermittelt nun die Polizei.

Weitere Informationen Bilanz: Mehr Unfälle und mehr Tote auf Niedersachsens Straßen 2023 sind 424 Menschen im Verkehr ums Leben gekommen - 54 mehr als 2022. Damit erreicht das Land das Vor-Corona-Niveau. (08.04.2024) mehr

