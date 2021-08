Stand: 19.08.2021 07:34 Uhr Autofahrerin mit mehr als vier Promille in Celle unterwegs

Die Polizei hat am Mittwochabend in Celle eine betrunkene Autofahrerin mit mehr als vier Promille aus dem Verkehr gezogen. Wie die Beamten berichteten, war die 49-jährige am Abend einer Streife aufgefallen, weil sie in Schlangenlinien durch Celle fuhr. Sie nahmen ihr den Führerschein ab. Ein Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Hannover Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15.00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Hannover | 19.08.2021 | 06:30 Uhr