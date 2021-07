Stand: 12.07.2021 09:11 Uhr Autofahrer wird bewusstlos, fährt in Schaufenster und stirbt

In Springe in der Region Hannover hat am Montagmorgen ein Mann am Steuer das Bewusstsein verloren, ist in ein Schaufenster gefahren und kurz danach gestorben. Laut Polizei war die Tochter mit im Wagen. Sie habe den Beamten geschildert, dass ihr Vater während der Fahrt bewusstlos wurde. Das Auto kam von der Straße ab, fuhr ein Verkehrsschild um - und landete schließlich im Schaufenster eines Tapeten-Geschäfts. Ein Notarzt habe noch versucht, den Fahrer zu reanimieren, sagt eine Polizeisprecherin - der Mann starb jedoch noch am Unfallort.

