Autofahrer will Alkohol-Atem mit Parfüm vertuschen

Die Idee ist nach hinten losgegangen: Weil die Polizei ihn kontrollieren wollte und er zuvor Alkohol getrunken hatte, hat sich ein Autofahrer auf der A7 bei Hildesheim Parfüm in den Mund gesprüht - um den Geruch zu überdecken. Was er nicht bedacht hat: Auch Parfüm enthält Alkohol. Wie die Polizei am Montag mitteilte, hatten die Beamten den 58-Jährigen bereits in der vergangenen Woche überprüft, weil er während der Fahrt auf der Autobahn Bier getrunken haben sollte. Das hatte ein anderer Autofahrer gemeldet. Bei der Kontrolle kam dann ein Wert von mehr als 3,5 Promille heraus. Nachdem der Fahrer seinen Mund mit Wasser ausgespült hatte, sank der Wert auf nur noch 0,6 Promille. Den Mann erwartet jetzt ein Verfahren wegen einer Ordnungswidrigkeit.

