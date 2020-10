Stand: 16.10.2020 15:55 Uhr Autofahrer unter Drogen fährt gegen Baum - schwer verletzt

Ein Mann ist am Donnerstag zweimal in Lehrte (Region Hannover) unter Drogeneinfluss am Steuer erwischt worden. Nach beiden Kontrollen war dem 25-Jährigen laut Polizei der Schlüssel seines Autos abgenommen worden und einem Verwandten übergeben worden. Jedes Mal habe er sich aber wieder hinter das Steuer gesetzt. In der Nacht fiel der unter Amphetaminen stehende Mann dann im Landkreis Gifhorn auf. Andere Fahrer informierten die Polizei aufgrund dessen gefährlicher Fahrweise. Eine Streife machte sich auf die Suche. Noch ehe die Beamten den berauschten Autofahrer ausfindig machen konnten, löste er an einer Blitzer aus und musste schließlich auf der B4 Richtung Uelzen einem Reh ausweichen und überschlug sich. Der Mann kam schwer verletzt in ein Krankenhaus.

