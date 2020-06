Stand: 08.06.2020 07:30 Uhr - NDR 1 Niedersachsen

Autofahrer und Wolf sterben bei Unfall auf B6

Beim Zusammenprall eines Autos mit einem Wolf bei Neustadt am Rübenberge (Region Hannover) sind sowohl der 76-jährige Fahrer als auch das Tier ums Leben gekommen. Wie die Polizei mitteilte, ereignete sich der Unfall am späten Sonntagabend auf der Bundesstraße 6 zwischen Frielingen und Neustadt-Bordenau. Nach dem Zusammenprall mit dem Wolf stieß der Kleinwagen gegen einen Baum und überschlug sich. Der Fahrer starb noch an der Unfallstelle, wie NDR 1 Niedersachsen berichtet.

