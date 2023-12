Stand: 20.12.2023 12:11 Uhr Autofahrer übersieht Fußgänger: 60-Jähriger schwer verletzt

In Elze im Landkreis Hildesheim ist ein 60-Jähriger bei einem Unfall schwer verletzt worden. Der Mann überquerte laut Polizei am Dienstag auf Höhe eines Fußgängerüberweges die Straße, als ein 42-Jähriger in seinem Auto herannahte. Der Mann übersah den Fußgänger den Angaben zufolge und fuhr ihn an. Dadurch wurde der 60-Jährige zu Boden geschleudert. Er kam mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Hannover Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15:00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Hannover | 20.12.2023 | 06:00 Uhr