Stand: 16.06.2022 12:35 Uhr Autofahrer testen in Hannover Grüne-Welle-App

Autofahrer können in Hannover die Grüne-Welle-App ausprobieren. Diese kann ab sofort aufs Handy geladen werden, teilt die Stadt mit. Die App zeigt die passende Geschwindigkeit an, um mit dem Auto an der nächsten Ampel bei Grün anzukommen. Dafür sorgen 44 Ampeln im Stadtgebiet. Diese schicken Echtzeitdaten ans Smartphone. So könnten unnötige Stopps verhindert und der Kraftstoffverbrauch reduziert werden. Die Teilnahme am Stadtverkehr soll laut Stadt so entspannter werden. Die Grüne-Welle-App soll bald auch auf weitere Stadtgebiete erweitert und für den Radverkehr freigeschaltet werden.

