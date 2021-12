Stand: 02.12.2021 20:40 Uhr Autofahrer mit mehr als vier Promille auf der A2 unterwegs

Die Polizei hat auf der A2 einen stark alkoholisierten Autofahrer aus dem Verkehr gezogen. Der Mann war nach Polizeiangaben am Mittwochmorgen zwischen Hannover-Nord und Hannover-Bothfeld unterwegs. Der 45-Jährige war den Beamten aufgefallen, weil er mit seinem Wagen in Schlangenlinien fuhr. Ein Atem-Alkoholtest ergab dann 4,03 Promille. Die Polizeibeamten nahmen dem Mann Führerschein und Autoschlüssel ab und brachten ihn auf die Wache der Autobahnpolizei in Garbsen. Der Mann muss sich jetzt wegen Fahrens unter Alkoholeinfluss verantworten.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Hannover Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15.00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Hannover | 03.12.2021 | 06:30 Uhr