Autofahrer kommt nach Zusammenstoß mit Stadtbahn in Klinik

Ein Autofahrer ist am Montag in Hannover beim Zusammenstoß mit einer Straßenbahn leicht verletzt worden. Nach Angaben der Polizei war die Bahn am Nachmittag stadtauswärts in Richtung Hannover-Ahlem unterwegs. Auf einer Kreuzung kollidierte sie mit dem von rechts kommenden Auto. Der Autofahrer wurde mit leichten Kopfverletzungen in ein Krankenhaus gebracht. Von den Straßenbahninsassen sind keine Verletzungen bekannt.

VIDEO: Hannover: Stadtbahn stößt mit Pkw zusammen (1 Min)

