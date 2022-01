Stand: 25.01.2022 10:30 Uhr Autofahrer flüchtet nach Unfall nahe Bergen

Ein bislang unbekannter Autofahrer hat einer 59-Jährigen im Landkreis Celle am Montagnachmittag die Vorfahrt genommen. Die Frau wurde bei dem Unfall nach Angaben der Polizei leicht verletzt. Der Unfallverursacher ist nach dem Zusammenstoß weitergefahren, ohne sich um die Verletzte zu kümmern. Er war in die Beifahrerseite des anderen Autos gefahren, das in der Folge von der Straße abkam, sich überschlug und auf dem Dach liegen blieb. Die Fahrerin wurde von der Feuerwehr befreit. Der Zusammenstoß ereignete sich an der Kreisstraße 81 an der Einmündung Wohlde nahe Bergen.

