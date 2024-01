Stand: 14.01.2024 13:12 Uhr Autofahrer bedroht Mann nach Streit mit Messer - Zeugen helfen

Zeugen haben in Großburgwedel offenbar einen Messerangriff verhindert. Nach Angaben der Polizei in der Region Hannover war ein Mann wegen eines Fahrmanövers mit einem Verkehrsteilnehmenden in Streit geraten. Nachdem sich die Situation zunächst beruhigte, kehrte der Mann wenig später zurück - mit einem Messer in der Hand. Er habe damit Stichbewegung gegen das Opfer ausgeführt, so die Polizei. Zeugen hätten einen Angriff verhindern können. Verletzt wurde niemand. Die Polizei fahndet nun seit Samstag nach dem Mann und ermittelt wegen versuchter gefährlicher Körperverletzung.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Hannover | 14.01.2024 | 13:00 Uhr