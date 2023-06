Stand: 01.06.2023 13:55 Uhr Autobahnkreuz Hannover-Buchholz: Abfahrten werden heute gesperrt

Im Bereich des Autobahnkreuzes Hannover-Buchholz kommt es ab heute Abend zu Sperrungen. Der Grund sind Gebrauchs- und Unfallschäden, die beseitigt werden müssen, wie die Autobahn GmbH mitteilte. Die Abfahrt von der A2 in Fahrtrichtung Dortmund zur A37 in Fahrtrichtung Hannover wird ebenso gesperrt wie die Abfahrt von der A37 in Fahrtrichtung Celle zur A2 in Fahrtrichtung Dortmund. Die Sperrungen beginnen ab 19 Uhr und dauern voraussichtlich bis Mittwoch um 5 Uhr. Die Umleitung erfolge über die Anschlussstelle Hannover-Lahe beziehungsweise das Autobahnkreuz Hannover-Kirchhorst, teilte die Autobahn Gesellschaft weiter mit.

Weitere Informationen Verkehrsmeldungen für Norddeutschland Staus, Baustellen und Gefahren-Hinweise: aktuelle Meldungen zum Verkehr für Hamburg, Niedersachsen, Schleswig-Holstein und Mecklenburg-Vorpommern. mehr

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Hannover Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15:00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Hannover | 01.06.2023 | 13:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Straßenverkehr