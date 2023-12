Stand: 30.12.2023 13:46 Uhr Auto überschlägt sich auf A2 bei Hannover - drei Verletzte

Auf der A2 bei Hannover hat sich in der Nacht zu Samstag ein Auto überschlagen. Der genaue Hergang des Unfalls blieb zunächst unklar. Die 58 Jahre alte Fahrerin wurde laut Feuerwehr schwer verletzt, zwei weitere Insassen kamen mit leichten Verletzungen davon. Den Angaben zufolge war es am späten Freitagabend im Kreuzungsbereich von A2 und A37 zu dem Unfall gekommen, an dessen Ende der Wagen auf dem Grünstreifen zum Stehen kam. Die 58-jährige Fahrerin wurde in dem Wrack eingeklemmt und musste von Einsatzkräften befreit werden. Die beiden weiteren Insassen im Alter von 59 und 24 Jahren hatten sich selbst in Sicherheit bringen können. Alle drei wurden ins Krankenhaus gebracht. Die A2 war in Richtung Dortmund zeitweise gesperrt.

