Stand: 13.02.2021 08:40 Uhr Auto rutscht 20 Meter über Leitplanke - 80-Jähriger verletzt

In Celle ist ein 80-Jähriger mit seinem Wagen von einer Straße abgekommen und schwer verletzt worden. Der Mann hatte am Freitagabend die Kontrolle über sein Auto verloren und den mit Schnee bedeckten Anfang einer Leitplanke gerammt, wie die Polizei mitteilte. Das Auto rutsche etwa 20 Meter über die Leitplanke und kippte dann auf eine Verkehrsinsel. Der Fahrer war nach Angaben der Polizei nicht angeschnallt und wurde durch sein Fahrzeug geschleudert. Ein Rettungswagen brachte ihn in ein Krankenhaus. Warum der Mann die Kontrolle verloren hatte, ist noch unklar.

